In Toscana altri 1.035 casi Covid, nessun decesso

(ANSA) - FIRENZE, 12 GIU - I nuovi casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 1.035, età media 50 anni, su 7.038 test di cui 1.432 tamponi molecolari e 5.606 test rapidi: salgono così a 1.163.547 il bilancio dei contagi da inizio pandemia. Il tasso dei nuovi positivi è 14,71% (58,6% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri casi in calo (erano stati 1.177) come i test (1.123), ma in salita il tasso dei nuovi positivi: nel precedente report era di 13,47% (63,7% sulle prime diagnosi). Oggi non si registrano nuovi decessi e il totale resta così di 10.126. I ricoveri scendono invece sotto quota 200: sono 197, 3 in meno rispetto a ieri di cui 13 in terapia intensiva (stabili). Questi i dati relativi all'andamento dell'epidemia in Toscana diffusi dalla Regione.

I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.128.737 (97% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 24.684, +0,1% rispetto a ieri. Complessivamente, 24.487 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (29 in più rispetto a ieri, più 0,1%).

Riguardo all'andamento della pandemia nelle singole province Firenze registra 268 casi in più rispetto a ieri, Prato 40, Pistoia 82, Massa Carrara 66, Lucca 109, Pisa 162, Livorno 111, Arezzo 73, Siena 64, Grosseto 60. (ANSA).