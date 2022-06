Fiorentina: arriva Grillitsch, 'Giusto cambiare'

(ANSA) - FIRENZE, 10 GIU - La Fiorentina è ad un passo dal centrocampista austriaco Florian Grillitsch in scadenza di contratto con l'Hoffenheim. Il suo entourage è arrivato in serata a Firenze per definire i dettagli di un'operazione che vedrà il giocatore, 27 anni e oltre 30 presenze con la Nazionale, legarsi al club viola per quattro anni con un ingaggio intorno ai due milioni a stagione.

''E' il momento giusto per cambiare'' ha annunciato Grillitsch direttamente sul sito del club tedesco con cui ha disputato in cinque anni 151 gare con 8 reti. ''Devo molto a questo club e ho voluto ripagarlo cercando di dare sempre il massimo, anche nell'ultima annata pur avendo già preso da tempo la mia decisione - ha aggiunto il giocatore - La mia volontà è approdare in un top club e fare in modo a fine carriera di non avere rimpianti''.

La Fiorentina però tiene sempre aperta anche la situazione di Torreira e ha bisogno di un altro innesto per il centrocampo considerando il lungo stop per infortunio di Castrovilli: fra i nomi che circolano da tempo quelli di lImeri del Servette, Tameze del Verona e Ederson della Salernitana, quest'ultimo nel mirino di tante big. Per l'attacco piacciono Andrea Pinamonti e Arkadiusz Milik già seguito in passato e resiste la suggestione Luis Suarez, il 35enne campione uruguaiano che svincolato dall'Atletico Madrid cerca un ingaggio in Europa per continuare a giocare in un campionato competitivo in vista dei Mondiali di novembre. (ANSA).