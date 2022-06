In Toscana 1.394 nuovi casi Covid e 2 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 09 GIU - In Toscana sono 1.160.232 i casi di positività al Coronavirus, 1.394 in più rispetto a ieri (309 confermati con tampone molecolare e 1.085 da test rapido antigenico), con un'eta' media di 48 anni circa. Eseguiti 1.590 tamponi molecolari e 8.388 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14% è risultato positivo. Oggi, purtroppo, si registrano due nuovi decessi: un uomo e una donna, eta' media di 87 anni, entrambi residenti nella provincia di Firenze e che portano il totale a 10.118.

Continua il calo dei ricoveri: sono 223 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 17 in terapia intensiva (2 in più). Questi alcuni dati diffusi dalla Regione Toscana.

Rispetto a ieri i casi sono in aumento (erano 1.273), maggiore anche il numero di test effettuati (erano 9.679) e il tasso di positivita' (era 13,15%), oggi e' 13,97%. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.126.276 (97,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 23.838, +0,4% rispetto a ieri. Complessivamente, 23.615 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (103 in più rispetto a ieri, più 0,4%). Sull'andamento della pandemia nelle singole province Firenze registra 414 casi in più rispetto a ieri, Prato 66, Pistoia 90, Massa 67, Lucca 130, Pisa 218, Livorno 141, Arezzo 96, Siena 98, Grosseto 74. (ANSA).