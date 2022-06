Stranieri aggrediti Firenze, per 5 minori aggravante razziale

(ANSA) - FIRENZE, 06 GIU - Lesioni personali in concorso, aggravate dall'avere agito per motivi di odio razziale, in più persone riunite e con l'obbiettivo di imporre la propria egemonia di bulli. E' questa l'ipotesi di reato contestata a cinque minori, perquisiti dai carabinieri il 3 giugno su ordine della procura minorile di Firenze nell'ambito delle indagini sull'aggressione avvenuta la sera dello scorso 23 maggio a Firenze, all'interno del parco di Villa Vogel, ai danni di due minori peruviani, che erano in compagnia di due ragazze, anche loro minorenni e straniere. Le due vittime vennero colpite con pugni e calci e anche con una cintura: 8 e 5 giorni le prognosi.

