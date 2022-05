Schianto con moto in Garfagnana, 18enne muore, altro grave

(ANSA) - FOSCIANDORA (LUCCA), 31 MAG - Un 18enne morto, un altro giovane ferito in modo molto grave in un incidente in Garfagnana con una motocicletta su cui erano a bordo entrambe.

Così, secondo prime informazioni, uno schianto mortale sulla strada avvenuto stasera nel comune di Fosciandora, nei pressi del santuario della Madonna della Stella. Il ferito è stato ricoverato dal 118 con l'elisoccorso all'ospedale Cisanello di Pisa. Sul posto anche i carabinieri. Accertamenti in corso.

Secondo quanto appreso il sindaco di Fosciandora Moreno Lunardi è andato di persona nel luogo dell'incidente. I due ragazzi sarebbero della zona. (ANSA).