Incidenti stradali: auto in scarpata,donna recuperata da Vvf

PORTOFERRAIO, 29 MAG - Una donna di 52 anni di Capoliveri (Livorno) è finita con la sua auto fuori strada in una scarpata intorno alle 4 di questa mattina all'isola d'Elba ed è stata recuperata dai vigili del fuoco dopo un lungo intervento, complicato dalla fitta vegetazione del luogo.

L'automobilista, residente sull'isola, che viaggiava da sola non avrebbe riportato gravi conseguenze ed è stata poi soccorsa dal personale del 118 e trasferita in pronto soccorso in codice giallo. L'incidente è accaduto sulla provinciale a San Felo, Porto Azzurro (Livorno) quando per cause ancora al vaglio dei carabinieri la donna avrebbe perso il controllo del mezzo finendo giù da un tornante sotto a un ponte. A causa della presenza di una fitta vegetazione e della scarsa visibilità le operazioni per la sua l'individuazione e per il successivo recupero sono state molto complicate con l'automobilista che dentro al mezzo era in costante contatto con la Sala Operativa.

Alla fine è stata recuperata ed affidata al personale sanitario.

