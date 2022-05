Arte: Treccani incontra Catarsini a Forte Marmi, mai prima

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAG - Si intitola 'Un incontro inaspettato: Catarsini e Treccani allo specchio' la nuova mostra dell'estate a villa Bertelli di Forte dei Marmi (Lucca), che sarà inaugurata l'1 giugno e proseguirà fino al 31 luglio.

L'esposizione temporanea metterà a confronto opere novecentesche del pittore milanese Ernesto Treccani (1920-2009), al quale è intitolata la sala di villa Bertelli che ospiterà la mostra, e del viareggino Alfredo Catarsini (1899-1933).

Non esistono testimonianze che i due pittori si siano mai incontrati in vita, ma di certo hanno molto in comune e l'esposizione lo rivelerà, anzi è questo uno dei motivi di interesse che i promotori vogliono stimolare per identificare punti di contatto. La rassegna è curata da Rodolfo Bona, neo direttore artistico della Fondazione Alfredo Catarsini. (ANSA).