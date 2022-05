Scontro auto moto, muore centauro

(ANSA) - PERGINE VALDARNO, 27 MAG - Scontro tra una moto e un' auto, muore centauro. L'incidente è avvenuto alle 7:36 in via Calamandrei a Pergine Valdarno (Arezzo).

Per cause da accertare la moto, con in sella un 39enne della zona, si è scontrata con l'auto che proveniva dalla direzione opposta. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Misericordia con infermiere, un'automedica e i carabinieri per i rilievi. Il 39enne è stato trovato privo di sensi e trasportato in codice rosso all'ospedale valdarnese della Gruccia, dove è deceduto.

