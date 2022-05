Bullismo: madre denuncia pestaggio figlio 15enne disabile

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAG - Una madre ha denunciato nel pomeriggio ai carabinieri di Firenze il pestaggio del figlio 15enne, disabile visivo e motorio, causato da un branco di coetanei, cinque 15enni e 16enni, nel quartiere di San Frediano.

La vicenda risale a domenica scorsa quando la gang di bulli ha avvicinato in strada il 15enne col pretesto di chiedere una sigaretta, invece poi lo hanno aggredito rovistando nelle tasche, sputandogli addosso e poi colpendolo con pugni. la madre ha raccontato che non è la prima volta che il figlio viene seguito dalla gang di San Frediano, un rione popolare del centro, e schernito per i suoi problemi fisici, venendo chiamato 'storpio', 'ritardato', e insultato. Altre volte, secondo il racconto fatto dalla madre, gli hanno preso delle monete. La situazione si è fatta nel tempo tanto pesante che dopo le scuole medie i genitori lo hanno iscritto in una scuola superiore lontana. Il ragazzo, ha riferito, teme di andare a scuola e di uscire di casa. I carabinieri hanno avviato le indagini. (ANSA).