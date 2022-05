Artificieri Cc neutralizzano ordigno vicino a stadio Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAG - Intervento degli artificieri dei carabinieri a Firenze nei pressi dello stadio Franchi per un ordigno esplosivo, una specie di 'cipolla' di Capodanno, trovato nelle vicinanze, in piazza Campioni del '56. Il grande petardo è stato notato dai passanti alla base di un'inferriata che delimita una zona verde e un parcheggio. Gli artificieri hanno messo l'area in sicurezza e predisposto le operazioni necessarie al brillamento. Al momento non è chiaro il motivo per cui l'ordigno sia stato fatto trovare. Le indagini dei carabinieri sono in corso. (ANSA).