Palio Siena: 29 maggio estrazione contrade per 2 luglio

(ANSA) - SIENA, 23 MAG - Nonostante manchi ancora un annuncio ufficiale che in piazza del Campo a Siena si tornerà a correre il Palio, dopo due nani di stop causa la pandemia, oggi il Comune ha diffuso una nota in cui annuncia che domenica 29 maggio "si terrà il sorteggio delle contrade che insieme a Valdimontone, Istrice, Leocorno e Lupa prenderanno parte al Palio del prossimo 2 luglio".

"Le bandiere delle contrade estratte saranno collocate alle trifore del primo piano di Palazzo Pubblico, a fianco di quelle che partecipano di diritto alla Carriera". Non partecipano all'estrazione, per provvedimenti di esclusione, Nicchio, Oca e Tartuca. (ANSA).