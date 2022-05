Covid: Toscana, 1.706 nuovi casi, tasso 12,35%

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAG - I nuovi casi Covid delle 24 ore in Toscana sono stati 1.706 su 13.809 test di cui 2.111 tamponi molecolari e 11.698 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 12,35%. Lo riferisce il presidente Eugenio Giani.

Rispetto a ieri tutti i dati sono in diminuzione. Ieri c'erano stati 2.625 nuovi positivi su 18.342 test di cui 2.426 tamponi molecolari e 15.916 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi era stato del 14,31%, due punti percentuali in più rispetto a oggi. (ANSA).