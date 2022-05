Ucraina, amichevole a Empoli sognando il Qatar

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAG - Allenamento della Nazionale Ucraina di calcio questa mattina al Centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze, in vista dell'amichevole di questa sera (inizio alle 20.30) allo stadio 'Castellani', contro l'Empoli di Aurelio Andreazzoli. La gara sarà trasmessa in diretta anche in Ucraina attraverso vari canali on line: il canale "Ucraina" di Indigo Tv (emittente temporanea di contenuti del canale "Ucraina"), "Football 1", oll.tv e canale YouTube della federazione calcio ucraina UAF.

La squadra allenata da Oleksandr Petrakov, che si prepara agli spareggi mondiali di giugno, contro la Scozia a Glasgow l'1 e poi, se vincerà, a Cardiff contro il Galles, ha già giocato lo scorso 11 maggio in Germania contro il Borussia Mönchengladbach, battuto 2-1 grazie ai gol di Mykhaylo Mudryk e Oleksandr Pikhalyonok. Finora la nazionale ucraina si è allenata in Slovenia con l'unico obiettivo di raggiungere il sogno dei mondiali d'inverno in Qatar. Con il ct Petrakov si stanno allenando i soli calciatori di squadre del campionato nazionale, che è stato definitivamente sospeso e non assegnato. Assenti le 'stelle' Zinchenko, Yarmolenko e Malinovskyi che si aggregheranno ai compagni solo a fine maggio, al termine dei campionati nelle squadre dove sono ingaggiati.

I fondi raccolti questa sera, in accordo con la Federazione ucraina, saranno devoluti interamente a Ukraine United24, piattaforma lanciata dal presidente Volodymyr Zelenskyy come sede principale per la raccolta di donazioni di beneficenza a sostegno dell'Ucraina. I fondi saranno trasferiti sui conti ufficiali della Banca nazionale ucraina e assegnati dai ministeri per coprire le esigenze più urgenti. (ANSA).