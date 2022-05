Doppio intervento vvf in Lucchesia per fiamme in due aziende

(ANSA) - LUCCA, 15 MAG - Doppio intervento dei vigili del fuoco oggi in provincia di Lucca per due incendi che hanno interessato una cartiera e un camion di azienda di autotrasporti nel piazzale della ditta. In entrambi i casi nessuno è rimasto ferito.

Il primo intervento stamani intorno alle 11 a Pracando di Villa Basilica per un incendio che si è verificato in una cartiera. Il rogo ha interessato un sottotetto e i pompieri hanno lavorato alcune ore per mettere le fiamme sotto controllo.

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche la sindaco di Villa Basilica Elisa Anelli che ha seguito le operazioni di spegnimento.

Nel pomeriggio poi, intorno alle 14:50, intervento ad Altopascio dei pompieri per l'incendio di un camion posteggiato nel piazzale interno di un'azienda di autotrasporti e stoccaggio di materiale di vario genere. I vigili, si spiega dal comando regionale, hanno evitato che le fiamme potessero coinvolgere l'intero capannone, interessato solo parzialmente nella parte esterna, e degli altri automezzi parcheggiati nelle vicinanze.

Da accertare le cause del rogo. Sul posto anche due pattuglie dei carabinieri. (ANSA).