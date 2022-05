Terremoti: sindaco Impruneta,gente in strada,a ora non danni

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAG - "Tanta paura, la gente è scesa in strada, ma al momento non abbiamo segnalazioni di danni a persone o a cose. So che c'è una richiesta di intervento ai vigili del fuoco ma non so al momento per cosa. Ci sono due pattuglie della Protezione civile in giro per svolgere accertamenti e controlli". Lo ha spiegato Alessio Calamandrei, sindaco di Impruneta, comune nuovamente epicentro questa sera della scossa di terremoto 3.7 registrata alle 23:12, sempre, spiega il primo cittadino, nella zona vicina al Ferrone, la stessa dove il 3 maggio c'è stato l'esordio di questa serie di movimenti tellurici nel Chianti fiorentino con una sisma da 3.7, seguito poi da uno di 3.5.

"Al momento non sono stati segnalati alla Sala integrata di protezione civile della Città Metropolitana di Firenze danni a persone o cose" si fa sapere dalla Protezione civile della Metrocittà di Firenze. (ANSA).