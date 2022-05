Scherma: Cdm Spada; Cimini è terzo in Germania

(ANSA) - HEIDENHEIM, 13 MAG - Terzo posto, il secondo della stagione, per l'azzurro Gabriele Cimini nella prova di Coppa del Mondo di spada svoltasi a Heidenheim, in Germania. Nel corso della competizione, Cimini ha rischiato di andare fuori al primo turno, vincendo all'ultima stoccata, per 15-14, un assalto molto incerto con il pericoloso giapponese Kazuyasu Minobe. Poi altri due successi, sullo slovacco Lukas Johanides per 15-13 e sul cinese Lefan Yu per 11-10. Nei quarti di finale c'è stato il derby azzurro tra Cimini ed Andrea Santarelli, in cui il pisano si è imposto per 15-11. Poi in semifinale lo spadista azzurro ha perso 15-14 con il marocchino Houssam Elkord, a sua volta sconfitto in finale per 15-11 dal francese Romain Cannone.

Eliminati già dal primo turno gli altri azzurri Federico Vismara, Valerio Cuomo, Enrico Garozzo e Matteo Tagliariol.

(ANSA).