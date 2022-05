Donne annegate a Prato, dissequestro sottopasso dopo 12 anni

(ANSA) - PRATO, 13 MAG - Via libera della Corte d'appello di Firenze al dissequestro del sottopasso di via Ciulli a Prato, a 12 anni dal tragico incidente in cui tre donne cinesi morirono intrappolate a causa di un allagamento provocato dal maltempo.

Il Comune di Prato ha ottenuto il via libera all'istanza di dissequestro presentata lo scorso 10 maggio. "In Italia, come nella vita, ci vuole pazienza - sottolinea in una nota il sindaco Biffoni -. Ma con perseveranza e ostinata caparbietà, ci si arriva. Ancora una volta, senza tanto clamore e con lavoro costante, siamo passati dalle parole ai fatti". Biffoni sottolinea che "a 12 anni di distanza dal tragico incidente in cui persero la vita tre donne rimaste intrappolate nel sottopasso allagato, dopo averci già provato, siamo riusciti ad ottenere il tanto atteso dissequestro". (ANSA).