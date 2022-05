Floralia, mostra mercato a sostegno Basilica S.Spirito

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAG - Torna, puntuale come la fioritura dei gigli e delle rose, anche un angolo di primavera nel chiostro del convento di Santo Spirito a Firenze - da sempre custodito dai Padri Agostiniani e aperto al pubblico in rare occasioni -: 'Floralia per Santo Spirito'. La mostra mercato, giunta alla sua settima edizione e che ha visto negli anni una crescita costante del pubblico, è organizzata dalla Onlus Amici di Santo Spirito al fine di raccogliere fondi per tenere aperta la Basilica (le offerte richieste all'ingresso saranno interamente devolute a questa causa), tra le poche rimaste in città a ingresso gratuito grazie a questa iniziativa.

L'appuntamento con i vivaisti e gli orticoltori dell'evento è per sabato 14 maggio dalle 10.30 alle 20.00 e domenica 15 maggio dalle 10.00 alle 19.00. In questi due giorni non solo fiori ma anche artigianato, gioielli, abbigliamento, acquerelli, stampe, terrecotte, oggetti di arredamento e design. Inoltre, dimostrazioni live di incisione sul gioiello e su lastra a cura degli studenti di Lao Le arti orafe jewellery school, partner dell'evento fin dalle prime edizioni. E ancora laboratori artigianali presso la sede dell'Istituto dei Bardi in via dei Michelozzi (creazione di una stampa monotipo con Jessica Millar; di cesteria con Giotto Scaramelli, Aldo Di Stasio, Paolo Taddei; "Creazione di un profumo per Floralia" con Beatrice Bernocchi di Bb Fragrance; di gioielli in materiali naturali con Jennifer Giachi). Infine visite guidate alla Basilica e al Crocifisso di Michelangelo. In programma anche due conferenze: il 14 alle 16.30 Giovanni Cipriani parlerà de 'I fiori nella tradizione popolare toscana' mentre domenica alle 16 Antonio Natali affronterà il tema 'Il Pane del Cielo, il mistero eucaristico nei dipinti del primo Cinquecento'. (ANSA).