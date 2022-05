All'Elba travaso 4.000 lt Gpl da autocisterna fuori strada

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 11 MAG - Al via il travaso di 4.000 litri di Gpl dall'autocisterna che per un incidente è uscita di strada nella vegetazione fra Portoferraio e Bagnaia (Livorno), all'isola d'Elba, il 10 maggio. Lo riferiscono i vigili del fuoco del comando provinciale di Livorno. Ieri i vigili del fuoco avevano ancorato provvisoriamente il mezzo in modo che non rischiasse di rovesciarsi nel bosco sotto la strada. Ora, con un nucleo di specialisti è partito lo svuotamento della cisterna. Le previsioni sono che l'attività si concluda domani mattina. (ANSA).