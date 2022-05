Padre picchia arbitro, convalidato arresto va a domiciliari

(ANSA) - FIRENZE, 09 MAG - Arresto convalidato e misura dei domiciliari per l'uomo di 34 anni che a Firenze ha picchiato l'arbitro e uno spettatore su un campo sportivo della periferia dopo che il direttore di gara aveva ammonito il figlio in una partita giovanile della categoria under 14 giocata sabato scorso. Stamani in tribunale c'è stata l'udienza di convalida e la direttissima a cui il 34enne si è presentato con il difensore, avvocato Leonardo Zagli. L'uomo ha risposto alle domande del giudice che poi ha rinviato il processo al 20 maggio. La vicenda si è svolta sul campo sportivo di Peretola, dove giocavano Firenze Ovest e Albereta San Salvi. Dopo l'ammonizione del figlio il 34enne ha protestato con notevoli intemperanze tanto che l'arbitro ha sospeso brevemente la partita, poi ripresa fino al termine. Tuttavia il genitore a fine gara ha voluto affrontare l'arbitro colpendolo con un pugno e scontrandosi pure con uno spettatore intervenuto a sua difesa.

L'uomo ha continuato nella sua reazione aggressiva anche contro i carabinieri, sia presso l'impianto sportivo, sia in caserma, dove è stato arrestato. Le accuse sono di percosse, lesioni, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. (ANSA).