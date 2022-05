Musica: Riccardo Cocciante al Musart Festival Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 09 MAG - Riccardo Cocciante sara' al Musart Festival Firenze 2022, rassegna che abbina grandi nomi dello spettacolo al fascino secolare della città. Affiancato dall'Orchestra sinfonica 'Saverio Mercadante', diretta dal maestro Leonardo de Amicis, Cocciante sarà in concerto martedì 19 luglio (ore 21,15) sul palco di piazza della Santissima Annunziata, a pochi passi dal Duomo di Firenze, in uno scenario ricco di storia e arte.

I biglietti sono disponibili online sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Disponibile anche il Gold Package comprendente biglietto di primo settore, catering con buffet, visita guidata ai luoghi d'arte legati al progetto Musart.

'Cocciante canta Cocciante', questo il titolo di una serie di concerti, che dal 19 luglio al 6 agosto ci accompagneranno, si spiega in una nota, in un vero e proprio viaggio nella bellezza, in cui le note di canzoni indimenticabili che hanno fatto da colonna sonora agli ultimi decenni della nostra storia e delle nostre vite, risuoneranno in luoghi altrettanto indimenticabili del bel Paese, scelti uno per uno per il loro significato non solo culturale, ma anche simbolico dell'incanto della nostra Penisola: dalla Piazza degli Scacchi di Marostica ai Sassi di Matera a piazza Santissima Annunziata a Firenze. (ANSA).