Rapinato e ferito in strada a Firenze, 4 arrestati

(ANSA) - FIRENZE, 08 MAG - La polizia ha arrestato quattro uomini la notte scorsa a Firenze dopo che avevano minacciato e picchiato per rapinarlo un 27enne che si era fermato a un distributore di sigarette. E' successo in via di Novoli verso le 3.30 e gli agenti hanno bloccato a poca distanza, in viale della Toscana, tre tunisini e un libico, di età compresa fra i 24 e i 40 anni. I quattro avevano assalito il 27enne, marocchino, proprio mentre stava comprando le sigarette in strada. Con minacce e colpi gli hanno portato via il cellulare e 200 euro in contanti. La polizia è intervenuta con tempestività con le Volanti e ha rintracciato i quattro a poche centinaia di metri.

Avevano i 200 euro con sé, mentre il cellulare non è stato ritrovato. Ora i quattro sono tutti arrestati nel carcere di Sollicciano. (ANSA).