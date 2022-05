Calcio: storica promozione S.Donato Tavarnelle in Serie C

(ANSA) - TAVARNELLE VAL DI PESA (FIRENZE), 08 MAG - Storica promozione della squadra di calcio del San Donato - Tavarnelle in serie C oggi, con una giornata di anticipo, grazie alla vittoria per 1-0 ottenuta in trasferta sul campo del Flaminia, a Civita Castellana (Viterbo). La società di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze) guida la classifica del suo girone (E), al primo posto con 78 punti, cinque di vantaggio sul Poggibonsi ed è matematicamente promossa in Lega Pro. E' un successo storico per la società che nel 2006 nacque dalla fusione della Libertas Tavarnelle (fondata nel 1927) e del San Donato in Poggio, compagini che avevano sempre militato nei campionati dilettantistici. Solo una stagione fu disputata in serie D negli anni '70 dalla Libertas Tavarnelle prima di tornarci come San Donato - Tavarnelle negli ultimi anni e conquistare adesso una promozione che apre le porte del calcio professionistico. La squadra, allenata da Paolo Indiani, ha sempre condotto in testa il campionato. Con la rete di oggi fatta da Antonino Pino il San Donato Tavarnelle vanta uno score di 85 gol. Previsti festeggiamenti domenica 15 maggio allo stadio 'Leonardo Pianigiani' nell'ultima partita del campionato che la squadra gialloblu disputerà contro gli umbri del Cannara, già retrocessi. "La conquista della Serie C è frutto di programmazione, ma ora che è successo mi sembra quasi impossibile - ha dichiarato il presidente Andrea Bacci - Siamo in testa da 33 partite. Il successo arrivato corona il progetto che ho portato avanti negli ultimi anni". "Un risultato straordinario - ha detto il mister Paolo Indiani -, siamo a 78 punti dopo 33 giornate sempre primi e addirittura si potrebbe arrivare a 81 punti domenica prossima: con 18 squadre è un punteggio da campionato stravinto". La svolta c'è stata il 27 aprile quando il San Donato Tavarnelle espugnò per 2-1 il campo del Poggibonsi staccandolo definitivamente in classifica. Il San Donato ha segnato finora 85 gol e subiti 30. I goleador dei gialloblu sono Federico Russo (20 reti) e Edoardo Marzierli (19) e guidano la classifica dei cannonieri del girone. Stasera prima cena della vittoria al circolo Mcl di Tavarnelle della squadra e dell'allenatore Indiani in rientro dal Lazio. (ANSA).