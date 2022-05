Selezione foto rievoca 'Romeo e Giulietta' di Zeffirelli

(ANSA) - FIRENZE, 07 MAG - Una selezione di opere fotografiche tratte da 'Romeo e Giulietta', capolavoro diretto da Franco Zeffirelli nel 1968, è al centro della mostra dal titolo 'This grief shows much of love. A story of contrasts'.

L'iniziativa, inaugurata oggi alla Fondazione Franco Zeffirelli di Firenze, è curata dagli studenti del master of Arts in museologia dell'Istituto Lorenzo de' Medici e Marist College.

L'obiettivo è quello di guidare il visitatore nel processo creativo della realizzazione del film, sia dietro che fuori dall'obiettivo della macchina da presa. Gli scatti di scena, i volti di Leonard Whiting (Romeo) e Olivia Hussey (Giulietta) colti nelle pause di lavorazione, la premura dello stesso Zeffirelli nel seguire i due giovanissimi attori. La mostra, che si snoda in otto sezioni incentrate sulla tematica dei contrasti, sarà visitabile ad ingresso gratuito fino al 7 giugno. (ANSA).