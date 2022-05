Eroica di Montalcino, 2.000 partecipanti

(ANSA) - MONTALCINO (SIENA), 06 MAG - Torna il 29 maggio l'Eroica Montalcino e a pedalare lungo le strade bianche della provincia di Siena, con maglie di lana e bici d'epoca, spiegano gli organizzatori in una nota, saranno circa in duemila.

"Avevamo stabilito un tetto - spiega Franco Rossi, presidente di Eroica Italia e responsabile dell'organizzazione - ma siamo stati travolti dalle richieste e mancano ancora tre settimane a domenica 29 maggio. Montalcino ha fatto dell'ospitalità un valore distintivo ma non possiamo salire all'infinito. Chi non potrà esserci il 29 maggio potrà tornare a trovarci durante tutto l'anno perché siamo in Terra Eroica e il percorso è stabilmente segnalato. Noi siamo sempre disponibili ad incontrare i ciclisti sul percorso".

"Dopo due anni di limitazioni - prosegue Rossi - riproponiamo gli aspetti alla base del successo crescente dell'evento. Dobbiamo continuare ad avere comportamenti prudenti ma possiamo tornare ad accogliere con il sorriso i ciclisti e le loro famiglie in arrivo a Montalcino". Così tornano il festival "con i suoi balli e le musiche in piazza", la " Cena Eroica nei quartieri e i ristori di sempre. Lanciamo un segnale di normalità anche se da un'emergenza si passa ad un'altra. Ora c'è la guerra in Ucraina a preoccupare le persone".

Cinque i percorsi: il più lungo di 153 km con undici tratti di strada bianca da affrontare. Ci sono poi due percorsi medi, di 97 e 70 km, un altro da 46, infine la Passeggiata di 27 km. Tra le novità il Criterium Montalcino, sfida nel centro storico della cittadina tra ciclisti con bici da strada in stile Eroica e bicie da pista/scatto fisso, sempre in stile Eroica. Altra novità i numeri dorsali saranno caratterizzati da un fiocchetto di adesione alla campagna di sensibilizzazione anti violenza, promossa da Roy Roger's e dall'associazione La Nara, a cui Eroica Montalcino ha aderito. C'è poi la partecipazione alle celebrazioni dei 150 anni della ferrovia storica Siena-Grosseto.

Il Comune di Montalcino e la Fondazione Fs hanno organizzato un treno speciale che farà tappa a Torrenieri: alcuni ciclisti potranno salire a bordo per scendere alla stazione successiva e riprendere il percorso di Eroica Montalcino. (ANSA).