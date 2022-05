Torna la corsa podistica Guarda Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 05 MAG - L'8 maggio a Firenze torna, dopo due anni di stop cvausa Covid, la Guarda Firenze, la seconda corsa più antica della città, alla sua 48/a edizione. La partenza è prevista alle 9.30 da piazza Duomo, dove ci sarà anche l'arrivo. Due i percorsi a disposizione dei podisti: la prova di 10 km circa e la Family Run di circa 3 km. Saranno premiate anche le prime 5 scuole che presenteranno alla partenza un minimo di 30 partecipanti (comprese iscrizioni degli adulti) con un premio finalizzato all'acquisto di materiale didattico-sportivo.

"Una bellissima occasione che lega insieme lo sport con le bellezze di Firenze - ha dichiarato l'assessore allo sport Cosimo Guccione -. Questa manifestazione non è un evento esclusivamente sportivo: è anche un modo per conoscere la nostra città, correndo o camminando, in maniera diversa. Con uno sguardo a 360 gradi. Un evento per vivere il centro storico da cittadini, sportivi e da famiglie. Senza dimenticare che sono stati coinvolti, in collaborazione con la mia collega Funaro, tantissimi bambini delle scuole". "Siamo felici di riprendere dopo la pandemia l'evento che è poi quello che ha avviato alla corsa tutti i fiorentini che hanno partecipato alle competizioni sportive soprattutto di corsa e di atletica", ha commentato il presidente del comitato organizzatore Giancarlo Romiti. (ANSA).