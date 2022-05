Guschlbauer dirige Nozze Figaro a festival Maggio musicale

(ANSA) - FIRENZE, 04 MAG - Il terzo appuntamento operistico dell'84esimo Festival del Maggio Fiorentino vedrà Theodor Guschlbauer alla guida del Coro e dell'Orchestra del Maggio, al Teatro della Pergola per Le Nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart. Il debutto è in programma il 7 maggio, le altre tre recite in calendario l'11, il 14 e il 15 maggio.

La regia, nello storico allestimento di Jonathan Miller messo in scena con la direzione di Zubin Mehta proprio alla Pergola nel giugno del 1992, e poi riproposta al Teatro Comunale nel 2010 sempre con Mehta, è ripresa oggi da Georg Rootering.

Proprio alla Pergola andò in scena il 12 giugno 1788 la prima rappresentazione dell'opera in Italia dopo il debutto al Burgtheater di Vienna nel 1786.

E' la nona volta che l'opera mozartiana viene messa in cartellone al Maggio. Tra i protagonisti Alessandro Luongo nel ruolo del conte di Almaviva, Kirsten MacKinnon della contessa di Almaviva e Luca Micheletti nel ruolo di Figaro. "Sono molto contento di dirigere di nuovo al Maggio - ha detto Guschlbauer - perché considero questa Orchestra davvero meravigliosa. In questa occasione poi ho scoperto un coro fantastico.

Quest'allestimento storico di Miller è pulitissimo, molto bello e permette una lettura chiarissima della trama dell'opera che funziona come un perfetto ingranaggio e che noi, desidero sottolinearlo, eseguiamo integralmente quindi senza alcun taglio. Tutta la compagnia di canto è straordinaria, sia vocalmente che come presenza scenica; sono infatti anche dei bravissimi attori molto, molto credibili e molto ben bilanciati tra loro". (ANSA).