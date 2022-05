Einaudi, Capossela e Massini a Mont'Alfonso sotto le stelle

(ANSA) - FIRENZE, 03 MAG - Ludovico Einaudi, Vinicio Capossela, Umberto Tozzi, Stefano Massini e Giorgio Panariello, ma anche escursioni e visite guidate: è quanto propone la terza edizione di 'Mont'Alfonso sotto le stelle', il festival in programma dal 28 luglio al 21 agosto in varie località della Garfagnana, in provincia di Lucca.

Il festival prenderà il via il 28 luglio con il concerto al tramonto di Ludovico Einaudi all'oasi di Campocatino di Vagli Sotto, seguito (30/7) dallo spettacolo al pianoforte di Frida Bollani nella Fortezza delle Verrucole a San Romano in Garfagnana. Sempre alla Fortezza delle Verrucole, il 2 agosto, sarà la volta di Maurizio Carucci. Seguono alla Fortezza di Mont'Alfonso, a Castelnuovo di Garfagnana, Stefano Massini che renderà omaggio a Giorgio Gaber con lo spettacolo 'Quando sarò capace di amare' (4/8) e il concerto di Aka7even (5/8). Il 7 e l'8 agosto poi saranno dedicati a Ludovico Ariosto nel cinquecentesimo anniversario del suo insediamento a governatore della Garfagnana. Il progetto, intitolato 'Di qua, di là, di su, di giù!', è stato ideato da Vinicio Capossela e coinvolgerà scrittori, teatranti e accademici, in spazi diversi di Castelnuovo. Il 12 agosto sarà la volta di Giorgio Panariello, che alla Fortezza di Mont'alfonso presenterà 'La favola mia' e il 15 agosto torna il concerto all'alba di Ferragosto con il pianista Danilo Rea. 'Gloria Forever' è il progetto live che il 18 agosto porterà Umberto Tozzi alla Fortezza di Mont'alfonso, mentre a chiudere il festival sarà il concerto dell'Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta (21 agosto).

Per la prima volta, 'Mont'alfonso sotto le stelle' avrà un'appendice a settembre, in data ancora da definire: protagonista l'attore Stefano Accorsi, al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana, con uno spettacolo dedicato a Ludovico Ariosto. "Dopo i successi delle passate edizioni - ha commentato il presidente Eugenio Giani - il festival 'Mont'Alfonso sotto le stelle' torna con nuove proposte e prestigiosi protagonisti, ma con la stessa vincente filosofia conquistando il titolo di uno dei fiori all'occhiello della ricca offerta estiva che sa esprimere la Toscana". (ANSA).