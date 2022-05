Rapinò una Fiat 500 in strada, trovato e denunciato 25enne

(ANSA) - PIETRASANTA (LUCCA), 02 MAG - E' stato rintracciato e indagato per rapina a mano armata e danneggiamento, da parte del personale del commissariato di polizia di Forte dei Marmi (Lucca), un giovane di 25 anni italo-romeno domiciliato a Pietrasanta e residente a Prato il quale la notte tra venerdì 29 aprile e sabato 30 ha portato via un'auto minacciando il proprietario con un coltello. Poi però è andato a sbattere sulla cancellata di una discoteca a Pietrasanta, il Camomilla Club nel quartiere Africa. Il 25enne aveva rapinato una Fiat 500 dopo avere minacciato il proprietario, che aveva appena accompagnato a casa un amico. Le indagini della polizia, con l'ausilio anche di telecamere e di testimonianze, hanno permesso di risalire al rapinatore, che era già conosciuto per precedenti. Il 25enne da pochi giorni aveva terminato gli arresti domiciliari.

Secondo le ricostruzioni della polizia, il 25enne aveva minacciato il proprietario della Fiat 500 affinché lo accompagnasse proprio al locale notturno Camomilla Club di Pietrasanta, ma non ottenendo il passaggio, il 25enne si è impossessato dell'auto rapinandola. Ora è denunciato in stato di libertà essendo ormai trascorsa la flagranza quando i poliziotti lo hanno individuato e raggiunto. E' accusato di rapina, danneggiamento e violazione dell'obbligo di permanenza domiciliare nelle ore notturne. (ANSA).