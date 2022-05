Juric "prima parte dominata, rigori ci stavano tutti"

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 01 MAG - "Abbiamo dominato nella prima parte, siamo andati sotto poi ci sono stati i rigori che ci stavano tutti. Ora abbiamo altre tre gare che dovremo affrontare cercando di fare delle belle prestazioni. Stiamo lavorando molto sul fatto di dominare di più le partite rispetto a prima, abbiamo anche sbagliato certe situazioni tecnicamente ma lavoriamo molto su questo aspetto". Così il tecnico del Torino Juric commenta la vittoria in rimonta sull'Empoli. Una battuta su Pellegri e Belotti: "Il primo è un ragazzo con grande potenziale, è stato abbandonato negli ultimi anni. A tratti ha fatto bene, deve fare un po' meglio e il percorso di Pellegri deve essere come quello di Pinamonti. Belotti invece è il nostro capitano, sappiamo cosa significa per il Torino e va bene così".

Andreazzoli non si è presentato alle interviste a fine partita e il difensore dell'Empoli Sebastiano Luperto commenta: "Siamo partiti bene, abbiamo fatto una grande gara fino all'espulsione che ha cambiato tutto. Non giudico gli episodi, prendiamo quello che c'è di positivo di questa partita per pensare alla prossima. Non abbiamo mollato fino alla fine".

