Travolta da auto in Garfagnana, morta

(ANSA) - FORNACI DI BARGA, 29 APR - Una donna di 56 anni è morta mentre attraversava la strada a Fornaci di Barga (Lucca): nel primo pomeriggio la 56enne, insegnante originaria della provincia di Salerno è stata investita da un'auto in località Due Strade, nei pressi dell'incrocio che da via Provinciale immette sulla Regionale 445 e via della Repubblica.

La donna stava rientrando da scuola ed era appena scesa dall'autobus per fare ritorno a casa. Nell'attraversare la strada è stata travolta da un'auto condotta da un giovane.

L'urto con l'auto ha sbalzato a terra la donna che, cadendo, avrebbe battuto violentemente la testa. È stato lo stesso giovane a dare l'allarme, mentre alcuni passanti hanno tentato insieme a lui di portare i primi soccorsi. Sul posto sono intervenuti l'automedica e una ambulanza ma purtroppo la 56enne era già morta. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire le cause dell'incidente (ANSA).