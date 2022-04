Calcio: Fiorentina-Udinese 0-4 (2)

(ANSA) - FIRENZE, 27 APR - Fiorentina-Udinese 0-4 (0-2).

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic (1' st Igor), Martinez Quarta, Biraghi, Bonaventura (1' st Maleh), Torreira, Duncan (26' st Ikoné), Gonzalez, Piatek (1' st Cabral), Sottil (26' st Callejon). (69 Dragowski, 55 Nastasic, 17 Terzic, 23 Venuti, 34 Amrabat, 8 Saponara, 91 Kokorin). All.: Italiano Udinese (3-5-2): Silvestri, Becao, Pablo Marì, Nuytinck, Molina, Arlsan (15' st Jajalo), Walace, Makengo, Udogie, Deulofeu (, Success (21' st Pussetto). (Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Nestorovski, Soppy).

All.: Cioffi Arbitro: Pezzuto di Lecce Reti: pt 12' Marì, 36' Deulofeu; st 46' Walace, 50' Udogie Angoli: 14 a 2 per la Fiorentina Recupero: 1', 5' Ammoniti: Nuytinck, Makengo, Torreira, Maleh per gioco falloso, Deulofeu e Gonzalez per reciproche scorrettezze, Udogie per comportamento non regolamentare Spettatori: 22.067, incasso 321.372 euro (ANSA).