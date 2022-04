Operai licenziati e gogna chat, sciopero davanti a fabbrica

(ANSA) - CAMPI BISENZIO (FIRENZE), 23 APR - Sciopero e manifestazione del sindacato Sì Cobas a Campi Bisenzio (Firenze) stamani in favore di cinque operai pakistani di uno stabilimento tessile gestito da cinesi che li hanno licenziati in tronco via Whatsapp dopo che avevano chiesto riposo per il giorno di Pasquetta e il rispetto del contratto collettivo nazionale (ccnl) di categoria quantomeno rispetto all'orario settimanale di lavoro, alle ferie e al salario. "Dopo anni in cui hanno lavorato 12 ore al giorno, senza un giorno di riposo, niente ferie, niente malattie pagate, niente diritti, il giorno di Pasquetta, festività nazionale, si sono rifiutati di lavorare e il loro padrone li ha licenziati tutti con un messaggio WhatsApp", hanno raccontato i sindacalisti dei Cobas di Firenze e Prato in un sit in di fronte al pronto moda, in via Carcerina.

Sempre via social i titolari della ditta avrebbero messo le immagini dei cinque operai pakistani per indicarli ad altri colleghi imprenditori del distretto cinese del tessile a Prato affinché non li assuma più nessuno, nessuno dia più loro da lavorare. Tra gli intervenuti, circa 80 persone, c'è stato il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi: "Volevo portare la nostra vicinanza reale e accompagneremo la rivendicazione dei vostri diritti anche in futuro. È inaccettabile ed inumano che si licenzi con questo metodo", ha detto Fossi ricordando pure la vicenda di Gkn benché le due questioni abbiano tanti aspetti diversi, "ma anche per i metodi mafiosi utilizzati davanti ai quali le istituzioni non possono voltarsi dall'altra parte".

"Quanto sta accadendo qui - ha invece scritto in una nota Paolo Gandola, consigliere metropolitano Forza Italia - mette in luce l'ennesima vicenda di negazione tremenda dei più elementari diritti dei lavoratori. Chiedo fin da ora l'attivazione del tavolo dell'unità di crisi della Città Metropolitana di Firenze affinché la vertenza si incardini subito a livello istituzionale". (ANSA).