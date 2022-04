Incidenti stradali: auto fuori strada, morto conducente

(ANSA) - FIRENZE, 23 APR - Un'auto è uscita fuori dalla sede stradale ribaltandosi su un fianco in un terreno adiacente alla sede stradale, morto il conducente. E' accaduto intorno alle 10.20 di stamani sulla Sp 9 Montalbano nel Pistoiese.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pistoia che hanno provveduto ad estrarre dall'abitacolo l'uomo che, a causa dei traumi riportati, e' stato preso in carico dai sanitari del 118 che hanno subito messo in atto le manovre di rianimazione. Purtroppo, vista la gravità del quadro clinico, il medico presente sul posto non ha potuto fare altro che costatarne il decesso, fanno sapere i soccorritori. Sul posto anche la polizia municipale. (ANSA).