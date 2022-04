Artigianato, al via 86/a Mostra internazionale di Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 23 APR - Dimostrazioni dal vivo, laboratori didattici gratuiti per bambini, e oltre 5.000 specie diverse di orchidee: questa la prima giornata della Mostra internazionale dell'artigianato di Firenze - Mida, che per l'edizione numero 86 è tornata al tradizionale format in presenza dopo i due anni condizionati dalle misure di sicurezza anti-Covid. I visitatori che fin dalle prime ore di fiera hanno affollato i vari stand nei padiglioni della Fortezza da Basso.

Nel pomeriggio Jean Blanchaert, direttore artistico della Mostra, ha presentato le sei opere innovative create con il marchio Made in Mida, frutto della collaborazione fra giovani designer e aziende toscane, alla presenza dei protagonisti del progetto, mentre Cna Firenze e Confartigianato Firenze al padiglione delle Ghiaie e alla Palazzina Lorenese hanno messo in campo una nutrita rappresentanza di artigiani 'doc' fra il saper fare delle botteghe storiche e le nuove sperimentazioni dei giovani, con lo sguardo rivolto verso l'innovazione sostenibile e l'artigianato 4.0.

La mostra è stata inaugurata dal presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini, dal sindaco Dario Nardella e dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: Nardella e Giani si sono anche cimentati in un micromosaico, guidati dalle maestre mosaiciste di Ravenna ospiti in mostra. "Considerando da dove si viene - ha osservato Giani -, avere 400 persone che affittano i loro stand e si propongono ai cittadini qui è una grande sfida, e io sono convinto che la popolazione dalla Toscana, da Firenze ma anche da fuori, riscoprirà la mostra dell'artigianato più bella d'Italia". Con Mida, secondo Nardella, "l'artigianato torna ad essere protagonista, torna ad essere un volano per l'export fiorentino, toscano, di tutto il Paese". (ANSA).