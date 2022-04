Spaccia cocaina da una feritoia del muro di casa, arrestato

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 22 APR - Vendeva cocaina da un buco ricavato nel muro di casa, così un 34enne del Marocco è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Carrara. L'uomo aveva allestito una piazza di spaccio ben organizzata, utilizzando un ingegnoso "sistema" che gli consentiva di vendere le dosi comodamente da casa sua attraverso una feritoia che dava direttamente sul vicolo esterno senza essere visto dalla strada principale. I carabinieri hanno scoperto con appostamenti che il pusher utilizzava una sorta di "sportello" nel muro per evitare i rischi del portare la droga in giro per la città, emulando l'identico sistema descritto nella serie tv Gomorra. Durante il blitz l'uomo non è riuscito a far sparire un bilancino di precisione con un pezzo di hashish pronto per la vendita che si trovava in bella vista sopra un comodino e ha consegnato il resto della droga che aveva in casa: 11 grammi di cocaina e 15 grammi di hashish, insieme a circa 500 euro in contanti ritenuti il guadagno delle ultime cessioni. Il marocchino avrebbe dichiarato ai carabinieri di essersi messo a spacciare per guadagnarsi da vivere. Nella direttissima in tribunale ha patteggiato13 mesi (pena sospesa) e 2.200 euro di multa, poi gli è stato imposto il divieto di dimorare nella provincia di Massa Carrara, con l'obbligo di presentarsi tutti i giorni dai carabinieri di Sarzana (La Spezia) per la firma. (ANSA).