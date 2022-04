Hommage di Shin Su-won vince Florence Korea Film Fest

(ANSA) - FIRENZE, 15 APR - 'Hommage' della regista Shin Su-won si aggiudica il premio come migliore opera della 20/ma edizione del Florence Korea Film Fest, festival dedicato alla cinematografia della Corea del Sud. Il film racconta la storia di una regista disoccupata che assume l'incarico di restaurare un vecchio film e il viaggio che il lavoro la porta a compiere le rivela, alla fine, molte delle lotte affrontate dalle donne nell'industria cinematografica coreana.

La pellicola è stata premiata, questa la motivazione, "per la sua delicatezza e poeticità, che lavora sul non detto, ma lanciando un grido silenzioso, una richiesta di libertà. Un film tutto al femminile", "un film metacinematografico con cui vogliamo lanciare un segnale d'amore al cinema di oggi in grande difficoltà".

La giuria ha inoltre ha assegnato una menzione speciale a 'The book of fish' di Joon-ik Lee. Lo stesso film si aggiudica il premio del pubblico in sala. Il premio Mymovies votato dal pubblico online ha invece decretato 'Start up' di Choi Jeong-yeol come miglior film, 'The Man Who Paints Water Drops' di Oan Kim e Brigitte Bouillot come miglior documentario e '202 201' di Cho Young-myoung come miglior cortometraggio. (ANSA).