Sammontana: fatturato da pre Covid ma +13 mln costi energia

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 14 APR - I costi aziendali di energia elettrica dell'azienda Sammontana di Empoli (Firenze), specializzata nel settore del gelato e della pasticceria surgelata, sono passati dagli "8 milioni del 2020 contro i 21 milioni del 2021". Lo ha fatto reso noto, in una conferenza stampa, l'amministratore delegato dell'azienda Leonardo Bagnoli, spiegando che per tali motivi nonostante una ripresa del fatturato a livello pre pandemia il valore del margine operativo lordo si trova ancora al di sotto dei valori del 2019. A fronte di un fatturato 2021 di 397 milioni di euro, Sammontana ha registrato un valore Ebitda che dai 50 milioni nel 2019 è scesa a 25 milioni nel 2020 per poi risalire a 32 milioni di euro nel 2021, "con un budget atteso però di 39 milioni di euro", come evidenziato da Bagnoli.

"Nel 2021 - spiega sempre l'ad di Sammontana - oltre all'aumento dei costi delle materie prime abbiamo sofferto il periodo di chiusura dei bar di inizio anno per la chiusura dei bar causa pandemia. Variabili come l'aumento dei costi si sono ripresentate nel 2022, sarà un altro anno di sofferenza nel mercato, ma bisogna continuare a essere sereni". (ANSA).