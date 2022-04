A Firenze Diario di Manifattura di Sedicente Moradi

(ANSA) - FIRENZE, 14 APR - Si intitola 'Diario di Manifattura' la collezione di opere del Sedicente Moradi, l'artista fiorentino noto per le sue installazioni in legno come il Leone di piazza del Carmine nel capoluogo toscano o la Giraffa sul tetto del teatro Parenti a Milano, che apre al pubblico in anteprima da oggi al 22 aprile il suo laboratorio nella Manifattura Tabacchi, a Firenze: un vero e proprio diario delle giornate passate a contemplare e disegnare i dettagli architettonici dell'ex fabbrica di sigari fiorentina, grande complesso oggi oggetto di un progetto di un progetto di rigenerazione urbana.

Visibili 30 opere, spiega una nota, che rappresentano, da varie angolazioni e in diversi momenti del giorno, alcune prospettive degli edifici della Manifattura in un periodo di fondamentale trasformazione e sviluppo della sua estesa area. Si potrà visitare la mostra completa dal 9 al 29 maggio negli spazi della B.east Gallery di Firenze. I 30 collages sono stati realizzati su tele, tavole o cartoncini con sole tre tonalità di carta, sapientemente trattata, che applicano al marmo e al cemento di Manifattura un filtro tabacco. "Le città, come la natura sono qualcosa di vivo, che cambia - sottolinea Sedicente Moradi -. Manifattura Tabacchi è uno spazio in continua evoluzione ed è questo mutare, anche in un solo dettaglio, che mi ha ispirato: l'ho osservata come un nuovo paesaggio da frequentare, da conoscere, da scoprire ogni giorno. Non avendo vissuto il passato di questo posto e incapace di prevederne il futuro, ho avuto coscienza che potevo raccontare solo il presente. Da qui è cominciata l'idea del diario: registrare e testimoniare com'era Manifattura nell'inverno 2021-2022, cambiando anche i disegni da un giorno all'altro in base all'avanzare dei lavori del cantiere in corso". (ANSA).