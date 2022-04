Nasce la Port authority di Pisa

(ANSA) - PISA, 13 APR - Sulle ceneri della Navicelli di Pisa srl, la municipalizzata pisana per la gestione del canale omonimo, è nata oggi la Port authority di Pisa srl: sostituisce la vecchia società insediando una nuova governance composta da un consiglio di amministratore che oggi ha eletto presidente l'amministratore unico, Salvatore Pisano, presentatosi dimissionario e confermandolo al timone. Gli altri membri del board sono Federico Pieragnoli, direttore di Confcommercio, Barbara Carli, vicedirettrice della Cna, Luisa Azzena, docente universitaria ed esperta di diritto amministrativo, e l'avvocato Francesco Virgone.

Tra gli obiettivi della società, spiega il Comune che è socio unico, "c'è quello di diventare autentica authority fluviale, continuando a garantire la gestione operativa del canale dei Navicelli occupandosi anche della golena dell'Arno, con compiti di governo dei processi urbanistici, gestionali ed economici della nautica pisana, mentre in Comune è stato costituito un ufficio apposito per garantire un rapporto diretto con il mondo della nautica per la gestione e l'organizzazione dell'istruttoria degli aspetti concessori della golena d'Arno".

"In questo modo - osserva il sindaco, Michele Conti - possiamo dare una risposta concreta al rilancio del settore nautico. La trasformazione della Navicelli in Port authority assegnerà alla nostra municipalizzata compiti precisi per lo sviluppo delle attività industriali, commerciali e turistiche del sistema economico della darsena pisana e anche della golena dell'Arno.

La nuova società sarà fondamentale per le attività cantieristiche presenti nell'area e per realizzare quelle misure necessarie a rendere l'Arno navigabile che la città attende da tempo". "Con questa trasformazione - conclude Pisano - proseguiamo un percorso di sviluppo che, con diverse difficoltà affrontate e superate, abbiamo avviato da circa tre anni, aumentando il peso specifico della società per renderla sempre più autorità di sistema integrato con gli enti istituzionali per consentirle di fornire il miglior supporto alle imprese nautiche, in sinergia con Confcommercio, Confesercenti, Cna e Unione industriale pisana con le quali ci interfacciamo quotidianamente". (ANSA).