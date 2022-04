Auto fuori strada nel Livornese, un morto e due feriti

(ANSA) - COLLESALVETTI, 10 APR - Un morto e due feriti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a Collesalvetti, nel Livornese, in località Castell'Anselmo, il conducente ha perso il controllo della sua auto decappottabile uscendo dalla carreggiata e ribaltandosi in un campo.

La dinamica è tuttora al vaglio dei carabinieri, che stanno cercando di capire come mai il veicolo abbia sbandato finendo fuori strada. Nell'incidente, avvenuto intorno alle 17, un 38enne, livornese, è morto nonostante i disperati tentativi di rianimarlo effettuati sul posto dal personale del 118 e altre due persone sono rimaste ferite. (ANSA).