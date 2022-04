Atletica: Half Marathon Firenze nel segno della pace

(ANSA) - FIRENZE, 10 APR - E' nel segno della pace la 38/a Half Marathon Firenze disputatasi oggi e che ha visto vincitori Bernard Musau Wambua (Italia) dell'Atletica Castello con il tempo di 1:04:29 per la categoria maschile e Brigid Jelimo Kabergei (Kenya) dell'Atletico Castello con il tempo di 1:12:00 per la categoria femminile. Al traguardo della mezza maratona in piazza Santa Croce ha vinto lo sport ma soprattutto ha trionfato il messaggio lanciato dalla Uisp Firenze: 'Sport against war'.

Al secondo posto per la categoria maschile Kipruto Mike (Kenya) (1:06:44), seguito da Baumal Anthony, (Francia) (1:08:08) mentre per la categoria femminile al secondo posto Le Corre Maiwenn (Francia) (1:16:53) seguita da Colella Elena (Italia) (1:23:15).

Tanti gli atleti che hanno scelto di indossare l'adesivo con la bandiera della pace trovato nel pacco gara tra i quali anche alcuni corridori russi. Molti hanno sventolato le bandiere con i colori dell'arcobaleno. Il presidente di Uisp Firenze Marco Ceccantini lo ha ricordato fin dall'inizio: "Lo sport unisce e non divide. Siamo qui per correre e divertirci ma il nostro pensiero è per le vittime della guerra. Firenze è qui per ribadire il messaggio che lo sport è contro la guerra e per la pace". Oxana Polataichouk, assistente al consolato d'Ucraina a Firenze ha augurato dal palco la pace per il suo Paese e per tutto il mondo, aggiungendo che nello sport si insegna il rispetto, nello sport si vince senza uccidere. Alla manifestazione hanno partecipato oltre 2.500 atleti provenienti da 19 regioni e da 45 Paesi. (ANSA).