Turismo: due rassegne all'Oasy Dynamo

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Situata nel cuore della Toscana, Oasi Dynamo è una riserva naturale di oltre mille ettari, affiliata al WWF.

In sinergia tra conservazione, divulgazione ambientale e attività sociale; al suo interno coesistono diverse realtà. Dai 700 metri, dove si trova il Dynamo Camp, onlus unica in Italia che si occupa da oltre 15 anni di Terapia Ricreativa per bambini con malattie; ai 1100 metri, dove nasce OasyHotel, il primo resort all'interno di una riserva affiliata al WWF. Basato sui valori di sostenibilità ambientale, Oasi Dynamo si impegna nella conservazione di aree naturali, sostenendone la tutela e promuovendone la valorizzazione. Ed è con questo obiettivo che quest'anno l'azienda agricola lancia due importanti rassegne incentrate sul rapporto uomo-natura.

Con la formula "Week end a Dynamo con…", a Maggio si inaugura un fitto calendario di incontri con alcuni tra i più importanti esponenti della divulgazione ambientale. Da Mario Tozzi a Stefano Mancuso, da Massimiliano Ossini a Folco Terzani, da Franco Berrino al giovanissimo Alfiere della Repubblica, Francesco Barberini.

Con la formula "Musica in Natura", l'Oasi accoglie un calendario di concerti che vanno dalla musica classica al pop, dalla lirica al jazz. Le note risuoneranno nei boschi, sui prati e a bordo lago. La rassegna, in cui Musica e Natura si incontrano sui palchi naturali degli Appennini Toscani, è diretta dal maestro Angelo Gabrielli.

"Con questi due nuovi appuntamenti annuali - afferma Matteo Pennacchi ideatore delle rassegne - vogliamo aprire i nostri spazi alla valorizzazione di attività che promuovano e approfondiscano il rapporto tra l'uomo e la natura". (ANSA).