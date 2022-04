Belvedere intitolato a editore Wagenbach nel Senese

(ANSA) - MONTEFOLLONICO (SIENA), 07 APR - L'area panoramica di Montefollonico, nel comune di Torrita di Siena, porterà il nome di Klaus Wagenbach, l'editore tedesco scomparso a 91 anni a Berlino lo scorso 17 dicembre, che amava la Toscana e, in particolare, la località montanina dove dagli anni '70 era solito trascorrere interi periodi. In ricordo del legame instaurato tra l'illustre editore, il luogo e la comunità, gli abitanti di Montefollonico hanno pensato di dedicargli lo spazio del Belvedere, nei pressi di Porta del Triano. La cerimonia di intitolazione si svolgerà il 13 aprile alle 17, in occasione del trasporto delle ceneri di Wagenbach nel cimitero del paese.

Mercoledì prossimo, alla presenza della moglie, della figlia e di tanti che l'hanno conosciuto, verrà svelata la targa realizzata dalla ceramista montanina Mariella Spinelli e installata nel punto di Montefollonico che Wagenbach preferiva.

«Fu Wagenbach in persona - spiega il presidente della Proloco Andrea Tonini - a piantare nel 2010 i due cipressi che vediamo fuori da Porta del Triano e anche ad acquistare le panchine del giardino. Da lì spesso si fermava a contemplare in tranquillità lo splendido panorama. Nel tempo tra Wagenbach e i montanini si è venuto a creare un rapporto di amicizia profondo, di cui con questo gesto vogliamo tener viva la memoria". "L'amministrazione comunale - ha aggiunto il sindaco di Torrita di Siena Giacomo Grazi - non ha potuto che accogliere con piacere l'iniziativa suggerita dalla comunità di Montefollonico, la quale attesta il passaggio nel nostro territorio di una personalità tanto autorevole". (ANSA).