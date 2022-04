Sgomberata a Prato palazzina dismessa della Croce Rossa

(ANSA) - PRATO, 06 APR - Sgombero a Prato da parte delle forze dell'ordine di una palazzina dismessa di proprietà della Croce Rossa al centro di un parco, in via del Poggio Secco.

All'interno sono state trovate e identificate 16 persone. Cinque sono italiane, il resto di nazionalità nigeriana e marocchina.

Tutti sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici, tre di loro anche per inottemperanza al foglio di via obbligatorio da Prato, un altro per inottemperanza all'ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale. Le operazioni sono proseguite anche il pomeriggio e sono stati impiegati circa 60 operatori tra polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale. Un elicottero del Reparto Volo di Firenze ha sorvolato l'area. Lo sgombero è stato deciso dalla prefettura in sede di Comitato provinciale per l'ordine pubblico perché nel corso del 2021 all'interno dell'area ha trovato dimora un gruppo di soggetti senza fissa dimora, perlopiù stranieri, alcuni dei quali con denunce di polizia per reati contro il patrimonio e la persona. Secondo quanto riferisce la questura, sarebbero responsabili negli ultimi mesi di episodi delittuosi nel centro e nel fiume Bisenzio. La proprietà ha iniziato i lavori di messa in sicurezza dell'area. (ANSA).