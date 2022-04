Controlli in centro Pisa, sequestrate 250 bottiglie alcolici

(ANSA) - PISA, 03 APR - Tre biciclette utilizzate da ignoti per la vendita di alcolici in piazza dei Cavalieri a Pisa insieme a 250 bottiglie di alcolici e superalcolici sono state sequestrate nel corso dei controlli straordinari, effettuati ieri sera e la notte scorsa nel centro cittadino, per la repressione del fenomeno della presenza irregolare di soggetti stranieri, contrasto dello spaccio di droga, della vendita abusiva di bevande alcoliche, nonché alla prevenzione dei reati di microcriminalità.

Il servizio, effettuato dalla polizia insieme alle altre forze dell'ordine, ha portato all'identificazione di 30 persone.

Controllato anche un veicolo. La squadra di polizia amministrativa della Questura ha svolto controlli di specifica competenza che hanno portato a 5 sanzioni amministrative a esercenti di attività commerciali per mancato utilizzo della mascherina di protezione, una multa al gestore di un minimarket per vendita di bevande alcoliche fuori l'orario consentito e appunto al sequestro amministrativo di 3 biciclette utilizzate da ignoti per la vendita di alcolici in questa Piazza dei Cavalieri ed il successivo sequestro di "ben 250 bottiglie di alcolici e superalcolici". Fermato anche un venditore abusivo al quale è stata contestata la sanzione amministrativa. In totale, si spiega, fatte sette multeper un valore complessivo di 13.600 euro e controllati 20 locali. (ANSA).