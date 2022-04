Basta Gonzalez con l'Empoli, alla Fiorentina il derby toscano

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Basta il gol di Nico Gonzalez per regalare alla Fiorentina il derby toscano con l'Empoli. Italiano si prende i tre punti, dopo una sfida giocata con equilibrio per tutto il primo tempo, con la rete annullata a Di Francesco per intervento del Var per un fallo di Pinamonti. Il gol di testa al 14' del secondo tempo con l'argentino che un minuto prima è protagonista dell'episodio che cambia il volto alla partita: subisce un fallo da Luperto che costa la seconda ammonizione al difensore dell'Empoli. Il presidente Corsi è andato a protestare con il designatore arbitrale Rocchi, presente al Franchi: contestato soprattutto il primo giallo a Luperto. (ANSA).