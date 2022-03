Tornata la neve all'Abetone, piste tutte agibili

(ANSA) - PISTOIA, 31 MAR - È tornata la neve stamani all'Abetone. Una coltre bianca di circa cinque centimetri ha imbiancato il centro del paese. Soddisfatti amministratori locali e operatori turistici che intravedono un prolungamento della stagione sciistica per l'Appennino Pistoiese, che quest'anno ha dato tante soddisfazioni.

"Ciò che si vede è veramente uno spettacolo - commenta l'assessore al turismo di Abetone Cutigliano, Andrea Formento - e le previsioni sono favorevoli a nuove nevicate anche per i prossimi giorni, in particolare domani e sabato". Buone le condizioni delle piste. "L'invito - riprende Formento - è di venire nel nostro comprensorio questo fine settimana: è il momento, per chi li avesse messi via, di ritirare fuori gli sci e tutta l'attrezzatura necessaria, perché è atteso un week end eccezionale sulle nostre piste da sci che sono tutte agibili".

