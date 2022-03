Disperso pilota di aereo caduto su Alpi svizzere, ricerche

(ANSA) - AREZZO, 31 MAR - E' disperso il pilota italiano di un aereo Cessna Caravan 208 partito da Siegen (Germania) con rotta per l'aeroporto di Arezzo, ma precipitato sulle Alpi Svizzere nella giornata di mercoledì. A bordo c'era solo il pilota, un 63enne di Castiglione del Lago (Perugia), Massimo Giua, conosciuto nell'ambiente come membro dell'Aeroclub Etruria e specializzato in voli di lancio per paracadutisti. Il pilota al momento risulta disperso. L'aereo aveva volato da Arezzo lunedì mattina per effettuare un controllo tecnico in Germania, mentre il rientro era previsto nella giornata di mercoledì ed è regolarmente decollato da Siegen seguendo una rotta a sud verso la Svizzera. Le sue tracce sul radar si sono perse intorno alle 10.30 del 30 marzo. Secondo quanto appreso il Cessna sarebbe precipitato sul Monte Grenzchopf tra i cantoni di Appenzello e San Gallo mentre volava a una quota di circa 7.100 piedi e a 166 nodi di velocità. Tra le cause dell'incidente forse le condizioni meteorologiche avverse fra cui la nebbia. I soccorsi sono ostacolati dalla zona impervia e dalle nevicate. Le difficili condizioni meteo hanno fatto interrompere le ricerche.

"Il pilota - spiega il presidente dell'Aeroclub Etruria Gianluca Gaini - è molto esperto e lanciava normalmente paracadutisti sportivi". (ANSA).