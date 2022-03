Al voto il 12 giugno in 28 comuni della Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 31 MAR - Sono 28, su 273, i comuni toscani dove si voterà per le amministrative il 12 giugno prossimo, data della prossima tornata di elezioni amministrative come reso noto dal Consiglio dei ministri. Lo stesso giorno urne aperte anche per per il referendum sulla giustizia. Eventuali ballottaggi per le amministrative il 26 giugno.

Tra i comuni chiamati al voto in Toscana ci sonmo due capoluoghi di provincia, Lucca e Pistoia. Gli altri sono Monte San Savino e Montemignaio (Arezzo); Rignano (Firenze); Campagnatico, Manciano, Pitigliano (Grosseto); Campo nell'Elba, Marciana Marina, Porto Azzurro, Sassetta (Livorno); Bagni di Lucca, Camaiore, Porcari, Forte dei Marmi (Lucca); Carrara, Aulla, Mulazzo, Zeri (Massa Carrara); Bientina, Riparbella (Pisa); Marliana, Quarrata, San Marcello Piteglio, Serravalle Pistoiese (Pistoia); Montalcino, Sarteano (Siena). (ANSA).